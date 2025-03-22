Macaristan-Türkiye maçı öncesi TFF'den Kaan Ayhan açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu, Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan hakkındaki son gelişmeyi duyurdu.
AA
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TFF, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Açıklamada, "Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.