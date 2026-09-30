Maccabi Rapyd Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK basketbol maçı saati...

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Bu sene EuroLeague'de mücadele veren Beşiktaş Basketbol ikinci maçında Maccabi Rapyd'in konuğu oluyor. Basketbolseverler müsabakayı beklerken "Maccabi Rapyd Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.

Maccabi Rapyd Beşiktaş maçı ne zaman?

Maccabi Rapyd Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.05'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Maccabi Rapyd ile iki kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 77-55 ve 101-58 yenilmişti.