'Maçlar, Netflix gibi platformlarda yayınlansın'

Emre ERGÜL

İtalya’da 33 yıl sonra yeniden Seria A şampiyonu olan Napoli FC’nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, uzun süredir konuşulan “Ne olacak bu futbol yayıncılığı” tartışmasında iddialı bir çıkış yaptı: “Uzun süreli pay-TV anlaşmalarını boşverelim.

Futbol maçları, Netflix gibi platformlarda yayınlansın.” Serie A’nın canlı yayın prodüksiyonunun kontrolünü ele alması gerektiğini belirten De Laurentiis, ligin Netflix ve Amazon Prime gibi yerleşik platformlar aracılığıyla yayınlayabileceğini söyledi: “Amazon, Apple, Netflix, Paramount Plus, Discovery HBO’yu bir araya getirilir ve Serie A’nın lig maçlarını kendisinin göstereceğini söylenir.

Biz de bu platformları maçlar için fiziksel dağıtımcı gibi kullanacağız.” İngiliz Financial Times gazetesi, tüm dünyadaki yayın hakkı sahiplerinin “ödemeli TV şirketleriyle yapılan uzun vadeli anlaşmaların neden olduğu endişelerden dolayı” artık maç yayını yapıp yapmamayı düşündüklerini önde sürdü. Bu konuda atılan birkaç adım var: Örneğin İspanya’nın birinci ligi La Liga, İngilizlere Amazon Prime üzerinden üyelik satıyor.

Alman Bundesliga yöneticilerinin de “doğrudan tüketiciye yayın” için özel sermaye şirketleriyle görüştükleri söyleniyor. Katar’daki Dünya Kupası zamanında da FIFA bazı maçları Brezilya’da FIFA+ yayın platformu üzerinden yayınladı. Pasta büyük...

İngiliz Premier Lig geçtiğimiz yıl futbol yayınlarından 3.8 milyar euro gelir elde etti. La Liga’nın geliri 2.1 milyar euro olurken, Serie A’daki gelir 1.2 milyar euroda kaldı. İtalya’da son değişen bir kanuna göre, 3 yıllık futbol yayın anlaşması 5 yıla çıkartıldı. De Laurentiis de 5 yılın uzun bir süre olduğuna dikkat çekip, futbola ilginin yeniden artırılması için önlemler alınması gerektiğini savunuyor.

Haksız da sayılmaz. 2015’te Serie A’yı yayınlayan pay-TV kanalının 4.3 milyon abonesi vardı. Bu rakam, korsan internet yayınlarından dolayı 1.9 milyona düştü. 73 yaşındaki De Laurentiis ayrıca futbolun geleceği için Z Kuşağı’nı “ele geçirmenin” gerektiğini savundu: “Artık birçok genç gerçek maçlardan daha hızlı olan video oyunlarını oynamayı tercih ediyor.

Genç nesli yeniden fethetmek zorundayız. Video oyunlarının yanında gerçek futbol onlar için çok yavaş! İlk ve ikinci yarı arasında 15 dakika ara var. Maçı izliyorlar, ara olunca da gidiyorlar ve bir daha maça dönmüyorlar.”