Maestro Fenerbahçe'ye geldi mi, gelecek mi? Fenerbahçe Maestro ile anlaştı mı?

Gösterdiği başarılı performansla 4 büyüklerin ilgisini çeken Maestro ile ilgili son dönemde birçok haber yapılıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Taraftar konu hakkında bilgi almak isterken "Maestro Fenerbahçe'ye geldi mi" sorusu gündemde...

Maestro Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fanatik’in aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Angolalı orta saha Maestro’nun transferi için oyuncu cephesiyle mutabakata vardı. Sarı lacivertli yönetimin, futbolcunun kulübü Corendon Alanyaspor ile resmi temaslara başladığı öğrenildi.

Alanyaspor, Maestro için 6 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe’nin ilk teklifinin ise 4.5 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.