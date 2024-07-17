Maliyeti belli oldu! Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'e ne kadar ödeyecek?

Fenerbahçe, Saudi Pro League takımlarından Al Ahli'den kiraladığı Fransız asıllı forvet oyuncusu Allan Irenee Saint-Maximin'in kulüp bütçesine olan maliyetini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada oyuncunun kiralanmasına yönelik Al-Ahli'ye 4 eşit taksitle 8 milyon Euro para ödeneceğini Saint-Maximin'in maaşının ise Al-Ahli tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

* Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8 milyon Euro, 4 eşit taksitle ödenecektir. Oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır.