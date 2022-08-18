  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Malmö FF: 3 - Sivasspor: 1
Takip Et

Malmö FF: 3 - Sivasspor: 1

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaştı. Mücadele ev sahibinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

4. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Birmancevic, topu ceza sahasının içerisine sürüp şutunu çekti, tp yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Birmancevic’in ceza sahası içerisine ortasında Zeidan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Thelin’in pasında toplu buluşan Zeidan ikinci kez kaleyi hedef alsa da top üsten az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Uğur’un ceza sahasına ortasında kale önünde James kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Chnistiansen’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 2-1

54. dakikada Gradel’in ceza sahası içerisindeki pasında Kerem'in dokunuşunda top kaleci Dalhin’de kaldı.

68. dakikada Malmö'nün kullandığı köşe atışında Thelin'in şutu defanstan döndü. Dönen topu Moisander ağlara gönderdi. 3-1

75. dakikada Yatabare’nin ceza sahası içerisindeki pasında N’jie'nin şutu az farkla dışarı çıktı.

Stat: Malvö (SWE)

Hakemler: William Collum xxx, David McGeachie xxx, Francis Connov xxx

Malmö FF: Dalhin xxx Nielsen xx, Hadzikadunic xx, Moisander xxx, Beijmo xx, Ceesay xxx, Zeidan xxx (Lomotey dk. 72 xx), Rakip xx (Pena dk. 72 xx), Chnistiansen xxx (Larsson dk. 85 ?), Thelin xxx (Berget dk. 88 ), Birmancevic xx

Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Toivonen, Turay, Sejdiu, Andersson
Teknik Direktör: Andreas Georgson

Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xx, Robin Yalçın xxx (N’jie dk. 76 xx), Uğur xxx, Ulvestad xx (Yatabare dk. 73 xx), Kerem xx (Charisis dk. 60 xx), Hakan xx (Keita dk. 83 ?), Erdoğan xx, James xxx, Gradel xxx

Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Ziya, Cofie, Angielski
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Zeidan (dk. 19), Chnistiansen (dk.38), Moisander (dk. 68) (Malmö FF), James (dk. 30) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Rakip, Lomotey (Malmö FF), Robin Yalçın, Gradel, Goutas, Yatabare (Sivasspor)

Bosna Hersek'te 26 yıl sonra tekrarlanan derbi

Futbolcular Haberleri

Bosna Hersek'te 26 yıl sonra tekrarlanan derbi
Medipol Başakşehir: 1 - Royal Antwerp: 1

Futbol Haberleri

Medipol Başakşehir: 1 - Royal Antwerp: 1
Bu konularda ilginizi çekebilir
Futbolcular futbol