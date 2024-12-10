Malmö-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda oynayacağı maçta İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.
AA
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12 Aralık Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak Malmö-Galatasaray karşılaşmasını İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Maçta, Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren Bond oldu. Mücadelede VAR koltuğunda Jarred Gillett, AVAR'da ise Cesar Soto Grado görev alacak.