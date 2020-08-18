Mame Thiam Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa'dan golcü oyuncu Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.
27 yaşındaki Senegalli forvet ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.
Mame Thiam, anlaşmanın sağlanmasının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
#FenerbahçeGeliyor 💛💙 https://t.co/N589a3CoVu pic.twitter.com/uWagyIAqyt— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2020
Kaynak: AA