Manchester City Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 8. maçında Manchester City ile karşılaşıyor. Aslan son maçında taraftarına güzel bir futbol sunmak istiyor. City'nin ise ilk 8'e kalmak için bu maçı alması gerekiyor. Mücadeleye çok az bir süre kaldı ve "Manchester City Galatasaray maçı ne zaman oynanacak" sorusu tırmanıyor.

Manchester City Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT 'den naklen yayınlanacak.

336. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekinci haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.