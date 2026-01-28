Manchester City Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11. sıradaki Manchester City, 17. sırada bulunan temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlıyor. Milyonlar karşılaşmayı beklerken play-off'u garantileyen Aslan, deplasmanda City'yi yenerek prestij kazanmak istiyor. Peki, Manchester City Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT 'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Aké, Aït-Nouri, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Haaland, Doku

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Aslan'da eksik yok

Galatasaray, uzun süre sonra bir maça eksiksiz çıkmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Wilfried Singo’nun yarınki karşılaşmayla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor. Son olarak 22 Kasım 2025’te Gençlerbirliği maçında sahaya çıkan Fildişi Sahilli savunmacı, bu süreçte 13 resmi maçta takımını yalnız bıraktı. Öte yandan sakatlığı sebebiyle son üç resmi karşılaşmada görev alamayan Arda Ünyay’ın da maç kadrosunda yer alması öngörülüyor.

Galatasaray’da Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların yarın kart görmeleri halinde bir sonraki müsabakada forma giyemeyecekleri belirtiliyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Noa Lang ile Yaser Asprilla ise statü gereği bu karşılaşmada sahada olamayacak.

336. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekinci haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.