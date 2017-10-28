Manchester City galibiyet serisini bozmadı

28 Ekim 2017

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan maçlarda lider Manchester City, Liverpool ve Arsenal haftayı galibiyetle kapadı.

Namağlup liderliğini sürdüren Manchester City, deplasmanda West Bromwich Albion'ı 3-2 yendi. 10. dakikada Leroy Sane'nin golüyle öne geçen Pep Guardiola'nın öğrencileri, 15. dakikada Fernandinho ve 64. dakikada Raheem Sterling ile galibiyete uzandı. Ev sahibi ekibin gollerini ise 13. dakikada Jay Rodriguez ve 90. dakikada Matt Phillips kaydetti.

Ligde üst üste 8. galibiyetini alan ve puanını 28'e çıkaran Manchester City, liderliğini sürdürdü. Manchester ekibinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 82. dakikada Gabriel Jesus'un yerine oyuna girdi.

Fransız teknik adam Arsene Wenger'in Premier Lig'de 800. maçına çıktığı mücadelede Arsenal, konuk ettiği Swansea City'yi 2-1 mağlup etti.

22. dakikada Sam Clucas'ın golüyle geriye düşen başkent ekibi, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in asistinde Sead Kolasinac ile 51. dakikada eşitliği yakaladı. Bu golden yedi dakika sonra Aaron Ramsey ile öne geçen Arsenal, kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Liverpool galibiyeti hatırladı

Ligde üç haftadır galip gelemeyen Liverpool, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Huddersfield Town'ı 3-0'lık skorla geçti. 42'nci dakikada Mohamed Salah'ın ayağından penaltı kaçıran "Kırmızılar"a galibiyeti getiren golleri Daniel Sturridge, Roberto Firmino ve Georginio Wijnaldum attı.

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın 74. dakikada oyuna girdiği mücadelede Daniel Sturridge kariyerinin 100. golüne ulaştı.

Hafta içinde Tottenham ile oynadığı kupa maçını 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, ligin son sırasında yer alan Crystal Palace önünde 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

Ev sahibi ekibin Javier Hernandez ve Andre Ayew ile bulduğu gollere Crystal Palace, Luka Milivojevic'in penaltı ve Wilfried Zaha'nın son dakika golüyle yanıt verdi.

Günün diğer karşılaşmasında ise Watford, sahasında Stoke City'ye Darren Fletcher'in golüyle 1-0 yenildi.

Kaynak: AA