ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Spor
  • Manchester City'nin sahibi Fransa'dan takım aldı

Manchester City'nin sahibi Fransa'dan takım aldı

İngiltere Premir Lig ekiplerinden Manchester City'yi bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes'i satın aldı.

Manchester City'nin sahibi Fransa'dan takım aldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

City Football Group'tan yapılan açıklamada, Fransa İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) mücadele eden Troyes'in satın alma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Atletico Torque, İspanya'da Girona, Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan'da Mumbai City ve Belçika'da Lommel takımlarının hisselerini satın alan CFG, Troyes ile 10'uncu kulübü bünyesina katmış oldu.

Ligue 2'de mücadele eden Troyes, 28. haftada tescillenen geçtiğimiz sezonu 51 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

City Football Group Manchester City Troyes Ligue 2

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap