Manchester United 6.3 milyar dolara Katarlı şeyhin oldu, hisseleri uçtu

“Kırmızı Şeytanlar” olarak bilinen Manchester United’ın hisseleri, kulübün şeyhe yaklaşık 6.3 milyar dolara satıldığına ilişkin haberlerin ardından son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Katarlı gazete Al-Watan’ın, Al Thani’nin kulübü satın alacağına ilişkin sosyal medya paylaşımı ve sonrasında çıkan haberlerin ardından Manchester United’ın hisseleri yükselişe geçti.

New York borsasında işlem gören kulübün hisseleri, 23.17 dolara kadar çıkarak 13 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Manchester United hisseleri, önceki gece TSİ 21.13 itibarıyla 22.71 dolardan işlem gördü. İngiliz futbol kulübünün Katar’a satışının yaklaşık 6.3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Daha önce kulübün satışı için yaklaşık 7.5 milyar dolar talep edildiği ifade edilmişti. Manchester United’a İngiliz milyarder Sir Jim Ratcliffe de talipti. İngiliz basını Ratcliffe’i favori görüyordu.