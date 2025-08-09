Manchester United, Benjamin Sesko’yu 2030’a kadar kadrosuna kattı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Almanya Bundesliga temsilcisi Leipzig’de forma giyen Slovenyalı golcü Benjamin Sesko’yu transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki santrforla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmza töreni sonrası konuşan Sesko, Manchester United’ın tarihinin çok özel olduğunu ancak kendisini asıl heyecanlandıran şeyin kulüpteki gelecek vizyonu olduğunu söyledi. “Projeyi konuştuğumuzda, bu takımın büyümeye devam etmesi ve yakında en büyük kupalar için mücadele etmesi için her şeyin yerli yerinde olduğu açıktı” dedi.

Manchester’a geldiği andan itibaren kulübün pozitif enerjisini ve aile ortamını hissettiğini ifade eden Sesko, “En üst seviyeme ulaşmak ve tüm hedeflerimi gerçekleştirmek için burası kesinlikle mükemmel bir yer. Ruben’den (Amorim) çok şey öğrenmeye ve takım arkadaşlarımla ilişkilerimi güçlendirerek başarıya ulaşmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Kariyerine Avusturya’nın Liefering takımında başlayan Sesko, daha sonra Salzburg ve Leipzig formaları giydi. Leipzig’de çıktığı 87 maçta 39 gol atan genç forvet, Slovenya Milli Takımı’nda ise 41 maçta 16 gole imza attı.