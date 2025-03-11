Manchester United yeni stat projesini duyurdu! Tam 2,6 milyar dolar harcanacak

Maçlarını 110 yıllık Old Trafford'da oynayan İngiliz Premier League ekiplerinden Manchester United, yeni stat projesini duyurdu.

Manchester United'ın yeni stat projesi yaklaşık 2,6 milyar dolar, yani 95 milyar TL'ye mal olacak. Büyük bir yaşam alanının ortasına konunlandırılması planlanan stat 100 bin seyirci alabilecek.

Britanya Finans Bakanı Rachel Reeves, stadın Old Trafford area bölgesinin genişletilmesinin bir parçası olarak hükümet tarafından da desteklendiğini kaydetti.

Manchester United, yeni stadın inşasının ardından bölgenin gelişimiyle 92 bin yeni istihdam sağlanabileceğini, 17 bin evin inşa edilebileceğini ve Britanya ekonomosine yılda 9,5 milyar dolar katkıda bulunabileceğini bildirdi.

Manchester United'ın sahiplerinden Sir Jim Ratcliffe, Old Trafford Stadyumu'nun kendilerine 115 yıl boyunca hizmet ettiğini ancak dünyadaki en iyi statlar arasında geriye düştüğünü söyledi.

Sir Jim Ratcliffe, Old Trafford'un yakınına inşa edilen yeni stadın Old Trafford'un özünü koruyacağını, taraftar deneyimini dönüştüreceğini kaydetti.