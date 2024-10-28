Manchester United'ta Erik ten Hag dönemi sona erdi

Premier Lig devlerinden Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kızıl Şeytanlar olarak da bilinen Manchester United tarafından yapılan açıklamada, "Erik ten Hag, Manchester United Erkek Futbol Takımı A Takım Teknik Direktörü görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkür eder ve ona kariyerinde iyi şanslar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Manchester United'ta Hollandalı teknik ismin yerine geçici olarak Ruud van Nistelrooy görev alacak.