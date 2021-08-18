Marcao, Randers maçında yok

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Danimarka temsilcisi Randers'e konuk olacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle dünkü antrenmana alınmayan ve sarı kart cezalısı olan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan yeni transfer Victor Enok Nelsson ile Oğulcan Çağlayan yer almadı.

Karşılaşma için bugün özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus kentine gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.