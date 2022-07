Marcao resmen Sevilla'da: İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılan Marcao, İspanyol temsilcisinin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.

İspanyol basına göre, Sevilla, bu transfer için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede yer alan performans maddelerinin gerçekleşmesi halinde İspanya temsilcisi, 3 milyon euroya kadar fazladan ödeme yapacak.

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve 3 kupa sevinci yaşayan defans oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 140 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transfer şartlarını açıkladı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise "Yapılan anlaşmaya göre Sevilla, şirketimize bonuslarla birlikte 15 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10'u ayrıca Sevilla tarafından şirketimize ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Veda mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada da "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.