Mario Branco dönemi Fenerbahçe'ye kaça mâl oldu?

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine kısa süre önce veda eden Mario Branco'nun iki sezonluk döneminde kulübün kasasından çıkan para, elde edilen gelirle kıyaslandığında zarar hanesine yazıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Branco'nun görev süresince yapılan toplam harcama 114 milyon Euro'ya ulaştı. Bu tutarın içine bonservis ve kiralama bedelleri de dahil edildi. Transfer edilen oyuncular arasında Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Levent Mercan, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao gibi performansları tartışma yaratan isimler de bulunuyor.

Önemli satışlar da gerçekleştirildi

Bu dönemde satış tarafında da önemli hareketlilik yaşandı. Arda Güler, Real Madrid'e transfer edilirken; Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a imza attığı, Altay Bayındır'ın ise Manchester United'a transfer olduğu belirtildi. Tüm bu satışlardan Fenerbahçe'nin kasasına toplamda 99 milyon Euro girdi.

Ancak 99 milyon Euro gelir elde edilmesine rağmen 114 milyon Euro'luk harcama yapılması, kulübün Mario Branco dönemini 15 milyon Euro zararla kapatmasına neden oldu.