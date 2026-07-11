Mason Greenwood Fenerbahçe'ye geldi mi, ne zaman geliyor?

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Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Yeni yönetim ve teknik direktör ile yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un son durumu merak ediliyor. İşte "Mason Greenwood Fenerbahçe'ye geldi mi" sorusunun yanıtı...

Mason Greenwood Fenerbahçe'ye geldi mi?

Mason Greenwood henüz Fenerbahçe'ye resmi imzayı atmış değil. Kulüp yöneticileri yıldız futbolcunun geleceğini belirtiyor. Milyonlarca taraftar ise Fenerbahçe KAP haberini beklemede...

Fenerbahçe'nin, İngiliz yıldızın bonservisi için Marsilya ile 39.5 milyon Euro garanti ücret karşılığında el sıkıştığı iddia ediliyor. Sözleşmede ayrıca 5 milyon Euro'luk şampiyonluk bonusu da yer alıyor.

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Greenwood'un Fenerbahçe'den yıllık net 10 milyon Euro garanti ücret kazanacağı belirtiliyor.