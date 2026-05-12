Galatasaray tarihinin ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını elinde bulunduran Icardi'nin sarı-kırmızılı renklere veda edip etmeyeceği son günlerden en çok araştırılan konulardan birisi... Taraftar ve yönetim Arjantinli yıldızın kalması için uğraşırken son karar İcardi'de… Peki son durum nedir?

Mauro Icardi gidiyor mu, gidecek mi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, oyuncuyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Özbek şöyle konuştu:

"Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."