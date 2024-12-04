Mauro Icardi'den 'dayak' itirafı: Wanda Nara'dan yıllarca fiziksel şiddet gördüm!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sağ diz çapraz bağlarından geçirdiği ameliyat sonrası Arjantin basınına verdiği röportajda, eski eşi Wanda Nara’ya yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arjantin’in popüler magazin programı LAM’a konuşan Icardi, yıllarca fiziksel ve dijital şiddet gördüğünü iddia etti.

“Yıllarca fiziksel ve dijital şiddet gördüm”

Mauro Icardi, Wanda Nara’nın kendisine hem fiziksel hem de dijital şiddet uyguladığını söyleyerek, şunları ifade etti:

"Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı. Ayrıca dijital şiddetle ekonomik sorunlara yol açtı. Hesaplarımı çaldı ve benimle aynı takımda oynayan futbolculara yazdı. Bu durum basında da yer aldı. Çocuk sahibi olma planımızla ilgili paylaşımlar bile yaptı.”

“Hiçbir zaman şiddet uygulamadım, iftira attı”

Wanda Nara'ya asla şiddet uygulamadığını vurgulayan Mauro Icardi, Nara’nın kendisine karşı medya üzerinden bir karalama kampanyası yürüttüğünü iddia etti:

"Medyada bana şiddet uyguladığımı söyleyerek iftira attı. Ben kızlara bakıyordum ve o da Elian’la (Arjantinli rapçi L-Gante) ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu. Ben asla ona elimi bile sürmedim. Hatta eve döndüğünde bunu kendisi de kabul etti. Telefonumu karıştırdı, iş arkadaşlarıma mesajlar yazdı ve sosyal medya hesaplarımı kontrol etmeye çalıştı.”

“Bana çok para kaybettirdi”

Icardi, Nara’nın kontrolcü tavırları nedeniyle ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını belirtti:

"Wanda, sosyal medya hesaplarımı ve telefonumu kullanarak bana çok para kaybettirdi. Banka hesaplarıma erişimini kestim. Artık kendi harcamalarını yapmasını istiyorum. Mahkemeye sunduğum belgelerle bu durumu kanıtlayacağım.”

“Önceliğim Galatasaray ve kızlarım”

Sözlerini Galatasaray’daki geleceği ve ailesiyle ilgili mesajlarla bitiren Icardi, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca Wanda’yı hiç aldatmadım. Kızlarım ve kariyerim benim önceliğim. Bu sakatlığı atlatıp Galatasaray formasıyla sahalara dönmek istiyorum."

Mahkeme süreci başladı

Mauro Icardi’nin bu açıklamaları sonrası Wanda Nara’yla arasındaki hukuki sürecin daha da büyümesi bekleniyor. Arjantin ve Türkiye basınında yankı uyandıran bu olay, futbolcunun sahalara döneceği tarih kadar merak konusu oldu.