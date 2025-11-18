Mbappe: 260 milyon Euro ödeyin, PSG: Sen bize 440 milyon Euro ver

Paris Saint-Germain (PSG) ile eski yıldızı Kylian Mbappe arasındaki sözleşme ve ödeme anlaşmazlığı, Paris İş Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Taraflar arasındaki toplam talep miktarı 700 milyon Euro’ya ulaştı.

2024 yazında Real Madrid’e bonservissiz transfer olan Fransız futbolcu, PSG’den haksız fesih (44,6 milyon Euro), imza primleri (40,4 milyon Euro) ve diğer maddelerle birlikte toplamda 260 milyon Euro’nun üzerinde tazminat talep ediyor.

440 milyon Euro’luk karşı dava

Uzun süre sessiz kalan PSG ise mahkemeye sunduğu talepte eski kaptanından 440 milyon Euro istedi. Kulüp, Mbappe’yi 2022–2023 arasında sözleşmesini uzatmama kararını gizleyerek takımı kazançlı bir transferden mahrum bırakmakla suçluyor.

PSG ayrıca, 2023 yazındaki anlaşma gereği Mbappe’nin bonservissiz ayrılması halinde sözleşme sonunda hak edeceği bazı ücretlerden feragat etmesi gerektiğini savunuyor. Mbappe cephesi ise bu iddia edilen sözlü anlaşmayı kesin şekilde reddediyor.

Karar 16 Aralık’ta

Mbappe’nin avukatları PSG’nin talebini “emsalsiz bir rakam” olarak nitelendirirken, futbolcunun Fransız adaletine güvendiğini belirtti. Mahkemenin davaya ilişkin nihai kararını 16 Aralık’ta açıklaması bekleniyor.