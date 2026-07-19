Mbappe gol krallığında Messi'yi geçti: Dünya Kupası'nda yeni rekor

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Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 mağlup olarak organizasyonu dördüncü sırada tamamlasa da karşılaşma Kylian Mbappe'nin performansına sahne oldu.

Karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Fransız yıldız, turnuvadaki gol sayısını 10'a yükselterek sekiz golle zirveyi paylaştığı Arjantinli Lionel Messi'yi geride bıraktı ve gol krallığında tek başına liderliğe yükseldi.

Fransa tarihine geçti

Mbappe, 10 golle Fransa Milli Takımı tarihinde tek bir turnuvada en fazla gol atan futbolcu olurken, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını da 22'ye çıkararak organizasyon tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Gözler finale çevrildi

Arjantin'in İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası finali, gol krallığı yarışının da sonucunu belirleyecek. Lionel Messi'nin finalde gol atamaması halinde Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayacak.