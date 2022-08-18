Medipol Başakşehir: 1 - Royal Antwerp: 1

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında sol kanatta topla buluşan Mounir Chouiar’ın topla ilerleyip ceza yayının solundan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jean Butez’de kaldı.



22. dakikada Serdar Gürler'in kendi yarı alanın sağ tarafından topu uzaklaştırmak isterken top Michael Frey’de kaldı. Frey'in ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



33. dakikada Jurgen Ekkelenkamp’ın pasında defansın arkasına sarkan Michael Frey’de ceza sahası dışının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



36. dakikada Berkay Özcan'ın pasında defansın arkasına sarkan Stefano Okaka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.



45. dakikada Mahmut Tekdemir ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sol tarafında topu alan Mounir Chouiar'ın ortasında ön direkte bulunan Stefano Okaka'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.



49. dakikada Başakşehir yarı alanı ortalarında topu alan Nainggolan’ın uzaktan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



54. dakikada Berkay Özcan’ın pasında sol kanatta topu alan Mounir Chouiar’ın rakiplerini geçerek ceza sahası içine

girip uzak köşeye yaptığı vuruşta direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



87. dakikada Samuel Vines'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Dinis Almeida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1



90+3. dakikada Patryk Szysz'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ahmed Touba'nın kafa vuruşunda kaleci Jean Butez meşin yuvarlağı kontrol etti.



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jerome Brisard xx, Erwan Finjean xx, Alexis Auger xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx (Junior Caiçara dk. 76 xx), Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Danijel Aleksic dk. 86 ?), Lucas Biglia xx, Mahmut Tekdemir xx (Ahmed Touba dk. 72 x), Berkay Özcan xxx, Serdar Gürler xx (Deniz Türüç dk. 72 x), Mounir Chouiar xxx (Patryk Szysz dk. 86 ?), Stefano Okaka xxx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Alexandru Epureanu, Mesut Özil, Muhammet Arslantaş, Lucas Lima

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Royal Antwerp: Jean Butez xx, Dinis Almeida xx, Toby Alderweireld xx, Pacho xx, De Laet xx (Bataille dk. 62 x), Alhassan Yussuf xx, Jurgen Ekkelenkamp xx (Scott dk. 76 x), Nainggolan xx (Miyoshi dk. 87 ?), Samuel Vines xx, Pieter Gerkens xx (Verstraete dk. 62 x), Michael Frey xx



Yedekler: De Wolf, Devalckeneer, Avila, Zeno Van Den Bosch, Vermeeren, Krasniqi



Teknik Direktör: Mark van Bommel

Goller: Mounir Chouiar (dk. 54) (Medipol Başakşehir), Almeida (dk. 87) (Royal Antwerp)

Sarı kartlar: Serdar Gürler, Erdinç Sözer (Teknik Sorumlu) (Medipol Başakşehir), Michael Frey, Pacho, Pieter Gerkens (Royal Antwerp)