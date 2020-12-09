Medipol Başakşehir Avrupa'ya veda etti
Medipol Başakşehir, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
AA
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-1 yenildi.
Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunması nedeniyle Medipol Başakşehir'in sahadan çekildiği Paris Saint-Germain (PSG) maçı, bir gün ertelenerek kaldığı yerden başlayıp tamamlanmış oldu.