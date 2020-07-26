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Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kupasını, takımın üç kaptanı birlikte havaya kaldırdı.

Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı
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Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kutlama organizasyonu düzenlendi. Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kupasını, takımın üç kaptanı birlikte havaya kaldırdı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir, şampiyonluğu kutladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasına kavuştu.

Tribünlerde yer alan taraftarlar da takımlarının başarısını kutladı.

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