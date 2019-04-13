13 Nisan 2019

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı.

Rakibinin karşısında ilk yarıda zorlanan siyah-beyazlı ekip, 35. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. 42. dakikada Atiba Hutchinson'un golüyle ilk yarıyı 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıya iyi başladı ve 52. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 2-1 üstünlük yakaladı. Zaman zaman önemli pozisyonlardan yararlanamayan siyah-beyazlı ekip, uzatma dakikalarında kalesinde büyük bir tehlikeyi savuşturdu ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş son 4 maçını kazandı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir galibiyetiyle üst üste dördüncü kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Atiker Konyaspor'u 3-2 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra sırasıyla Göztepe'yi 1-0, Çaykur Rizespor'u 7-2 ve Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Bu dört maçta 13 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç kazanmayı başardı.

Burak Yılmaz gol serisini sürdürdü

Ligde geride kalan Atiker Konyaspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında fileleri havalandıran Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçını da boş geçmedi.

Takımını 52. dakikada 2-1 öne geçiren Burak, Vodafone Park'ta ise üst üste 5. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmada sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü.

Caner Erkin, cezası nedeniyle 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir 13 maç sonra kaybetti

Deplasmanda Beşiktaş'a kaybeden Medipol Başakşehir'in Süper Lig'deki 13 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu karşılaşmadan önce oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan turuncu-lacivertli takımın yenilmezlik serisi Beşiktaş deplasmanında sonlandı.

Medipol Başakşehir ligde son olarak 1 Aralık 2018'de sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybetmişti.

Robinho 11. golünü attı

Medipol Başakşehir'in devre arasında Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız oyuncu Robinho, turuncu-lacivertli takımdaki 3. golünü attı.

Sivas ekibiyle ligin ilk yarısında 8 golü bulunan Robinho, ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.

Demba Ba eski takımına karşı sahada

Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli golcü Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a karşı ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Abdullah Avcı, mücadelenin 72. dakikasında Eljero Elia'nın yerine Demba Ba'yı sahaya sürdü.

Avcı, ilk oyuncu değişikliğini ise 65. dakikada yaptı. İrfan Can Kahveci'nin yerine Arda Turan oyuna dahil oldu. Arda oyuna girerken, siyah-beyazlı taraftarların ıslıklı protestosuna uğradı.

Kaynak: AA