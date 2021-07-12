Mehmet Topal Beşiktaş'ta
Beşiktaş, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını da giymişti.
Üç farklı takımla şampiyonluk yaşadı
Bu transferle birlikte üç büyüklerde forma giyen futbolcular arasına katılan Mehmet Topal, Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluğa ulaşan tek futbolcu olmasıyla da dikkat çekiyor.