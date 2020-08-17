Melih Vardar hayatını kaybetti
İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen kazada Somasporlu futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti.
Bucaspor altyapısında yetişen ve son olarak Somaspor formasını giyen Melih Vardar, İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 14 Ağustos Cuma günkü kazada ağır yaralanan ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında tutulan Melih Vardar, bugün yaşamını yitirdi.
Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobilin Çeşme-İzmir kara yolu üzerindeki Uğur Mumcu kavşağında çarptığı elektrikli motosiklette bulunan Melih Vardar ile kardeşi yaralanmış, Vardar kardeşler sağlık ekiplerince DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Aydınhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Aydınhan, futbolcu Vardar'ın vefat etmesinden sonra Urla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Aydınhan, adli kontrol şartları ağırlaştırılarak, haftanın 2 günü imza ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
TFF'den başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Somaspor futbolcusu Melih Vardar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Melih Vardar'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Somaspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Kaynak: AA