Merakla beklenen maçın en ucuz bilet fiyatı 265 bin TL'yi geçti

ABD’nin en büyük spor etkinliği olan Super Bowl LX için geri sayım sürerken, tribünden izlemek isteyen taraftarları ciddi bir maliyet bekliyor. Seattle Seahawks ile New England Patriots arasında oynanacak final karşılaşması öncesinde uçuşa geçti.

Görüşü sınırlı tribün fiyatları

Bilet satış ve yeniden satış platformlarından gelen verilere göre, bu yıl Super Bowl’a giriş fiyatı yaklaşık 6 bin 100 dolar (265 bin TL) seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, tribünlerin en üst ve görüşü sınırlı bölümlerini kapsıyor ve geçen yıla kıyasla yaklaşık 1000 dolar (43 bin 500 TL) daha pahalı. StubHub verileri, fiyat artışının sezon finali yaklaştıkça hızlandığını gösteriyor.

57 bin doları aştı

Bilet fiyatları platformdan platforma değişiklik gösterse de ucuz bir seçenek bulunmuyor. Ticketmaster, Perşembe sabahı itibarıyla 6 bin 500 dolar (283 bin TL) ile 22 bin 889 dolar (996 bin TL) arasında fiyatlar listelerken; TickPick’te bu aralık 6 bin 87 dolar (264 bin 800 TL) ile 23 bin 950 dolar (1 milyon 42 bin TL) arasında değişiyor. StubHub’da ise en yüksek fiyatların 57 bin doları (2 milyon 480 bin TL) aştığı görülüyor.

Veriler, bu yılki Super Bowl’un fiyat açısından tarihsel olarak üst sıralarda yer aldığını ortaya koyuyor. TickPick’e göre, bu noktada yalnızca 2024 Super Bowl’un ortalama bilet fiyatı daha yüksekti.

Maça 11 gün kala ortalama bilet fiyatı bu yıl 8 bin 44 dolar (350 bin TL) olarak hesaplandı. İki yıl önce Kansas City Chiefs’in San Francisco 49ers’ı yendiği finalde ise aynı dönemde ortalama fiyat 9 bin 561 dolar (416 bin TL) dolardı.

127.7 milyon kişi izledi

Nielsen verilerine göre, geçen sezon Super Bowl LX televizyonda ve dijital platformlarda ortalama 127,7 milyon kişi maç yayınını izledi ve bu, ABD tarihinin en yüksek Super Bowl izlenme rakamı olarak kaydedildi.