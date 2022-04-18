  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu
Takip Et

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Sabri Çelik olduğu açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda MHK Başkanı ve üyelerini belirlediği belirtildi.

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda yer alan isimler şöyle:

Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dün istifa etmişti.

 

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa ettiMHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa ettiSpor

 

 

 

 