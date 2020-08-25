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Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Serdar Tatlı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.

Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Serdar Tatlı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı oldu. 

TFF'den yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında MHK Başkan ve üyelerinin belirlendiği belirtildi. 

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda üyeler ise şunlar:

Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü.

Kaynak: AA

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