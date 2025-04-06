Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başlıyor! 33 ülkeden 173 sporcu yarışacak

Mersin'de bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 10-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun resmi takviminde yer alan organizasyonun hazırlıkları tamamlandı.

Bu yılki yarışa Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Almanya ve Brezilya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 33 farklı ülkeden toplam 173 bisikletçi katılacak.

Dört etapta 448,5 kilometre

Tour of Mersin, sporculara kentin doğal ve tarihi güzellikleri eşliğinde mücadele etme imkânı sunacak. Dört gün sürecek yarışta bisikletçiler, Mersin’in 13 ilçesinden geçerek toplamda 448,5 kilometre pedal çevirecek.

Yarışın ilk etabı 10 Nisan’da Anamur-Bozyazı-Aydıncık güzergâhında start alacak. 11 Nisan’daki ikinci etap Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerini kapsarken, 12 Nisan’da Tarsus, Çamlıyayla ve Toroslar güzergâhı üçüncü etap olarak belirlendi. Son etap ise 13 Nisan’da Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde koşulacak.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 Euro para ödülü verilecek.

"Mersin'i hem Türkiye hem de dünyaya tanıtıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Türkiye'deki en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Taşkın, geçen yıl düzenledikleri turda önemli başarılar yakaladıklarını ifade ederek, "Tour of Mersin'e, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndan sonra en büyük ikinci organizasyon diyebiliriz. Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan geniş kapsamlı bir organizasyon. Yaptığımız uluslararası organizasyonlarla Mersin'i hem Türkiye hem de dünyaya tanıtıyoruz" dedi.

Spor kültürünü yerleştirmek ve yaymak için çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Taşkın, daha büyük organizasyonlar düzenlemeyi hedeflediklerini anlattı.

Taşkın, tura çok sayıda ülkeden katılım talebi aldıklarını belirterek, "Katılımcı takım ve sporcu sayısını çok artırmak uygun görülmüyor. Katılan takım sayısı 25'le sınırlı tutuluyor. Bisikletçilerin hızı saatte 70-80 kilometreyi bulabiliyor. Katılım sayısını fazlalaştırırsanız risk tarafı artıyor. Tüm dünyada 150-180 sayılarında katılımla gerçekleştiriliyor" diye konuştu.