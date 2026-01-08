Mert Günok resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Mert Günok ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki file bekçisiyle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mert Günok, 2010-2015 yıllarında da Fenerbahçe'de forma giymişti.
2015-2016 sezonundan itibaren Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan deneyimli kaleci, yaklaşık 11 yıl sonra altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli takıma döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA