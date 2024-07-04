Mert Günok’tan 2.5 milyon euroluk hareket! Asrın kurtarışı

Emre ERGÜL

Ne A Millilerin Avru­pa şampiyonaların­da attığı en erken gol, ne defans oyuncusu Merih De­miral’ın kaydettiği iki gol, ne de Türkiye’nin Euro 2000 ve 2008’den sonra turnuva tarihin­de üçüncü kez çeyrek finale kal­ması… Tüm dünya, Avusturya karşısında “Leipzig panteri” ke­silen kaleci Mert Günok’un 90+ 4’te Christoph Baumgartner’in kafa vuruşunda topu inanılmaz bir refleksle çıkartmasını konu­şuyor…

Türkiye, son 16 karşılaşma­sında Avusturya’yı Demiral’ın 1 ve 59’uncu dakikalarda attığı gollerle 2-1 yendi ve adını çey­rek finale yazdırdı. Şimdi rakip, Hollanda… Maç, 6 Temmuz cu­martesi akşamı Berlin’de oyna­nacak. Ancak herkesin dilinde tek bir şey kaldı: Beşiktaş’ın 35 yaşındaki file bekçisi Mert Gü­nok’un son saniye kurtarışı…

Küresel spor basını, Mert’in kurtarışını İngiliz kaleci Gor­don Banks’in tarihi kurtarışına benzetti. 1970 Dünya Kupası’n­da Brezilya, İngiltere ile oynar­ken; Pele, sert bir kafa vuruşuy­la topu kaleye göndermişti. An­cak Banks çizgi üzerinde olduğu yerde zıplayıp topu çıkarmıştı… O kurtarış, futbol tarihine “as­rın kurtarışı” olarak geçmiş­ti… Hal böyle olunca, dün “Gü­nok-Banks” başlıkları yağdı…

-Associated Press: Mert Günok’un mucize kurtarışı…

-BBC: Banks’in kopyası… Bu, Euro tarihinin en iyi kurta­rışı olabilir mi?

-Daily Mail: Gordon Bank­svari kurtarış…

-Foz TV: Günok’tan maç bi­tiren Banks kurtarışı…

-New York Times: Euro 2024’ün en iyi kurtarışı…

-Eurosport: Euro tarihinin en iyi kurtarışı…

-Bein Sports: Türkiye’nin kahramanı: Mert Günok mu, Gordon Banks mi?

-Evening Standart: Gor­don Banksvari!

Ancak uluslararası bir gazete öyle bir başlık attı ki, Günok’u tarihe geçirdi… İngiliz Daily Te­legraph gazetesi, “Mert Günok asrın kurtarışını yaptı” manşe­tiyle İngiliz Gordon Banks’in de pabucunu dama attı.

The Athletic: Saatlerce süren çalışma ile oluşacak bir içgüdüsel farkındalık

Eski ABD’li kaleci Matt Pyzdrowski, "asrın kurtarışı"nı New York Times gazetesinin spor servisinin yayınladığı The Athletic’e değerlendirdi: “Kurtarışta, ancak tutarlı bir şekilde saatlerce süren çalışmayla oluşturulabilecek bir düzeyde içgüdüsel farkındalık var. Günok'un kendini topa doğru atarken yaptığı hareketler, ancak antrenman sahasında geçirdiği sayısız saatler sayesinde yapılabiliyor; Kendini tekrar tekrar, doğru zamanda, doğru yere koymanın sonucu.

Kurtarma tesadüfen olmadı. Top havada dönerken Günok önce vücudunu çevirdi, ardından kalesine doğru üç hızlı adım attı; bu sırada başını ve gözlerini üstündeki topa odakladı. Bu önemliydi çünkü bir saniye içinde topun uçuşunu ve yörüngesini değerlendirirken aynı zamanda son varış noktasını da tahmin etmesine yardımcı oldu. Bir an bile tereddüt etse gol olacaktı."

Merih Demiral, şampiyona tarihinin en hızlı ikinci golünü attı

A Milli Futbol Takımını, Avusturya karşısında öne geçiren golü 57’inci saniyede atan Merih Demiral, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en hızlı ikinci golünü attı. En hızlı gol rekorunu, bu turnuvada Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, 23'üncü saniyede İtalya karşısında attığı golle kırmıştı. Merih'in golü, şampiyonada grup aşamasından sonra atılan en hızlı gol olarak kayıtlara geçti. Rekor 67'nci saniyede Yunanistan filesini havalandıran Rus oyuncu Dmitri Kirichenko'ya aitti. Merih, A Milli Takım formasıyla 48’inci maçında 3’üncü kez gol sevinci yaşadı.

130 bin taraftarla ev sahibi Almanya’yı geçtik!

Euro 2024'te grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayıları açıklandı. Türkiye, ev sahibi Almanya'yı da geri de bırakarak bu alanda zirveye oturdu. İşte ülkelerin EURO 2024'teki taraftar sayıları: