Mert Hakan Yandaş tahliye oldu mu? Duruşma ne zaman?

"Futbolda bahis" soruşturmasında onlarca isim gözaltına alınarak tutuklandı. Fenerbahçe'de top koşturan Mert Hakan Yandaş da bu isimler arasında yer aldı. Yandaş için 4 yıl 10 aydan 17 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilirken ünlü futbolcunun tahliye olup olmadığı sıkça merak ediliyor.

Mert Hakan Yandaş tahliye oldu mu?

Mert Hakan Yandaş tahliye olmuş değil. Yandaş, 3 Nisan 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Alınacak ifadeler sonrası mahkeme kararını verecek.