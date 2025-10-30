Merve Dinçel Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu!
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Çin’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 53 kilo finalinde rakibini 2-0 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
Çin’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye'yi kadınlar 53 kilogram kategorisinde temsil eden milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, büyük bir başarıya imza attı.
Finalde Suudi Arabistanlı sporcu Dünya Ali Abutaleb ile karşılaşan Dinçel Kavurat, rakibini 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.