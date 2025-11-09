Messi, 400 asist barajını geçen ilk futbolcu oldu
Inter Miami’nin Nashville’i 4-0 yendiği maçta 2 gol ve 1 asist üreten Lionel Messi, futbol tarihinde 400 asiste ulaşan ilk oyuncu olarak rekor kırdı.
ABD MLS Ligi’nde Inter Miami forması giyen Lionel Messi, takımının Nashville’i 4-0 mağlup ettiği kupa maçında sergilediği performansla tarihe geçti.
Chase Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Arjantinli yıldız, 2 gol atıp 1 asist yaparak turu getiren isim oldu.
38 yaşındaki Messi, yaptığı asistle birlikte dünya futbol tarihinde 400 asist barajını aşan ilk oyuncu unvanını elde etti.