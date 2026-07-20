Messi gözyaşlarına hakim olamadı! Finalin ardından duygusal anlar

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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya mağlup olarak şampiyonluk hayaline veda eden Arjantin'de maçın ardından hüzün hakimdi. Kariyerinin en önemli turnuvalarından birinde bir kez daha Dünya Kupası kupasını kazanma hedefiyle sahaya çıkan Lionel Messi, bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı.

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte saha ortasında gözyaşlarını tutamayan Messi, takım arkadaşları tarafından teselli edildi. Tribünlerden alkış alan Arjantin kaptanının duygusal anları, statta bulunan futbolseverler tarafından da uzun süre ayakta alkışlandı.

Finalin ardından sosyal medyada da Messi'nin gözyaşları gündem olurken, futbolseverler Arjantinli yıldıza destek mesajları paylaştı. Kariyerine sayısız başarı sığdıran Messi'nin duygusal görüntüleri, Dünya Kupası finalinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.