Messi, token piyasasını da heyecanlandırdı

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, ücretinin bir bölümünü "PSG Fan Token" olarak alacak.

Paris temsilcisi, Socios ile iş ortaklığından yola çıkarak Arjantinli yıldız futbolcuya ücretinin bir kısmını "PSG Fan Token" olarak ödeyeceğini duyurdu.

Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı ve PSG'ye transfer söylentilerinin çıktığı an "PSG Fan Token" fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti

Geçen hafta 22 dolar bandında seyreden PSG Token, transfer gelişmesine dair pozitif haber akışı ve imza sürecinin ardından 60 doların üzerine çıkmıştı.