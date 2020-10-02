Messi ve Ronaldo buluşuyor

02 Ekim 2020

2020-21 Şampiyonlar Ligi futbolseverlerin ilgiyle izleyeceği bir rekabete sahne olacak. Dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, 2,5 yıl aranın ardından ilk kez karşılaşacak.

Son olarak Mayıs 2018'de oynanan El Clasico'da rakip olan ikili, Ronaldo'nun Real Madrid'ten ayrılmasının ardından hiç karşılaşmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşacaklar

Barcelona ve Juventus'un aynı grupta yer alması rekabeti farklı bir boyuta taşıyacak ve Messi ile Ronaldo ilk kez Şampiyonlar Ligi seviyesinde rakip olacak.

Devler Ligi'nde Ronaldo üstünlüğü

İki futbolcunun bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maç sayısında, attıkları gol ve yaptıkları asist sayısında Ronaldo'nun Messi'ye üstünlüğü bulunuyor.

Elemeler dahil Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla Devler Ligi'nde mücadele eden Ronaldo, 174 maça çıkarken, bu maçlarda 131 gol, 48 asiste imzasını attı.

Tüm kariyerini Barcelona'da geçiren Messi ise Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 143 maçta, 115 gol, 39 asist ile takımına katkı sağladı.

Kupa ve ödüllerde Messi önde

Kazanılan kişisel ödüllere ve kupa sayılarında ise Arjantinli yıldız Messi'nin üstünlüğü bulunuyor. 33 yaşındaki golcü futbolcu 6 kez Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or kazanırken, Ronaldo bu ödülleri 5'er kez kazandı.

Lionel Messi kariyeri boyunca 20 kez kupa sevindi yaşarken, Ronaldo 9 kez kupa kaldırdı. Buna rağmen Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanırken, Messi ise 4 kez kazanarak Portekizli rakibinin gerisinde kaldı.