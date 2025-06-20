Messi'li Inter Miami, Porto'yu 2-1 yendi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda ABD temsilcisi Inter Miami, Portekiz ekibi Porto'yu 2-1 mağlup etti.
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ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Inter Miami ile Porto karşılaştı.
Müsabakada Porto, Samu Aghehowa'nın 8. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda toparlanan Inter Miami, 47. dakikada Telasco Segovia ve 54. dakikada Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin kaydettiği gollerle maçı 2-1 kazandı.