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"Messi'nin kalması zor görünüyor"

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, yıldız futbolcunun Barcelona'dan ayrılma ihtimali konusunda açıklamalarda bulundu.

Messi'nin kalması zor görünüyor
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Barcelona'ya ayrılma talebini ileten Messi'nin yeni adresinin neresi olacağı tartışılırken, Arjantili yıldızın babası Jorge Messi, Katalan ekibinin yönetimiyle bir araya geldi.

Toplantı sonrasında İspanya'nın El Chiringuito adlı televizyon kanalına açıklamalarda bulunan baba Messi, "Leo'nun Barcelona'da kalması zor görünüyor. Manchester City ve Guardiola ile görüşmedik. Çıkan haberler asılsız." açıklamasını yaptı.

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