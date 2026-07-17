Messi'nin küvette yıkadığı bebek dünya yıldızı oldu: 19 yıl sonra tarihin en özel buluşması

2007 yılında Barcelona Vakfı ile Diario Sport'un UNICEF ve Katalonya'daki çeşitli yardım kuruluşları yararına hazırladığı takvim çekimlerinde, henüz 20 yaşındaki Lionel Messi'nin beş aylık Lamine Yamal'ı küvette yıkadığı kareler yıllar sonra yeniden gündeme geldi. İlk kez 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında ortaya çıkan bu fotoğraflar, şimdi ikilinin 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olmasıyla yeniden büyük ilgi görüyor.

Fotoğrafları çeken Joan Monfort, The Athletic'e yaptığı açıklamada, "Çekim hiç kolay değildi. Messi o dönem çok utangaçtı. Karşısında ise su dolu küçük bir küvette beş aylık bir bebek vardı. İlk başta aralarında neredeyse hiç etkileşim yoktu. Ama zamanla her şey doğal bir hâl aldı ve ortaya çok özel bir fotoğraf çıktı" dedi.

Yardım takvimi için yolları kesişti

Aralık 2007'de gerçekleştirilen çekim, Barcelona Kulübü Vakfı ile Diario Sport'un her yıl düzenlediği yardım kampanyasının bir parçasıydı. Barcelona futbolcuları farklı ailelerin çocuklarıyla objektif karşısına geçerken, elde edilen gelir UNICEF başta olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlandı.

Yüzlerce ailenin katıldığı projede çekilen fotoğrafların büyük bölümü zamanla unutulurken, Messi ile bebek Yamal'ın yer aldığı kare yıllar sonra futbol tarihinin en dikkat çekici fotoğraflarından biri hâline geldi.

Fotoğraf yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Fotoğraflar uzun yıllar kamuoyunun gündemine gelmedi. Ancak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'nin sosyal medya hesabından bu kareleri paylaşmasıyla dünya basınının ilgisini çekti.

Messi'nin Yamal'ı havluyla kucağında tuttuğu ve Yamal'ın annesi Sheila Ebana'nın oğlunu yıkamasına yardımcı olduğu diğer kareler de aynı çekimden yeniden gün yüzüne çıktı.

"Kimse bunu hayal edemezdi"

Fotoğrafçı Joan Monfort, o gün yaşananları anlatırken, "O dönem bunun yaşanacağını kimse tahmin edemezdi. Bu bebeğin bugün dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olacağını da, Messi'nin futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri hâline geleceğini de kimse bilemezdi. Kader bazen inanılmaz hikâyeler yazıyor." ifadelerini kullandı.

Monfort, çekim sırasında Yamal'ın annesinin büyük rol oynadığını belirterek, "Anne sürekli yanlarındaydı. Böylece bebek kendini yabancı hissetmedi. Amacımız sıcak, samimi ve doğal bir fotoğraf ortaya çıkarmaktı." dedi.

Messi henüz kariyerinin başındaydı

Çekimin yapıldığı dönemde Messi, Barcelona'da henüz yükselişe geçen genç bir yıldızdı. İki La Liga şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanmış olmasına rağmen takımda Ronaldinho, Samuel Eto'o, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol ve Thierry Henry gibi yıldızlarla birlikte forma giyiyordu.

Monfort, futbolcuların yoğun programı nedeniyle bu tür çekimlerin kolay olmadığını belirterek, "Oyuncular genellikle 'Hadi hızlıca bitirelim' derdi. Ama böyle fotoğraflarda acele edemezsiniz. Özellikle biri 20 yaşında, diğeri ise beş aylık bir bebek olunca doğal etkileşim yakalamak zaman alıyor." diye konuştu.

Mataro'dan Camp Nou'ya uzanan yolculuk

Monfort, çekim sonrasında ailelere fotoğrafların bir kopyasını vermeye özen gösterdiğini de anlattı. Yamal'ın ailesinin çekim için Barcelona'nın kuzeydoğusundaki Mataro kentinden yaklaşık 40 kilometre yol kat ettiğini belirten deneyimli fotoğrafçı, "Küçücük bir bebekle bu yolculuğu yapmak kolay değildi. Oyuncunun gelmesini beklediler, çekim hazırlandı ve büyük emek verdiler." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık altı buçuk yıl sonra ise Yamal bu kez aynı yolu La Masia'daki antrenmanları için düzenli olarak katetmeye başladı.

Messi'nin izinden gidiyor

Lamine Yamal, 2023 yılında henüz 15 yaşındayken Barcelona formasıyla La Liga'da ilk maçına çıktı. Aynı yıl 16 yaşında İspanya Milli Takımı'nda forma giymeye başladı. EURO 2024 şampiyonluğunda önemli rol oynayan genç yıldız, bugün Barcelona'da Messi'nin yıllarca taşıdığı 10 numaralı formayı giyiyor.

Bir dönem Messi'nin başlattığı efsaneyi sürdürecek isim olarak gösterilen Yamal, şimdi kariyerinin en büyük maçlarından birinde Arjantin kaptanına rakip olmaya hazırlanıyor.

"Piyangoyu kazanmak gibi"

Joan Monfort, fotoğrafın yıllar sonra bu kadar ses getirmesinin kendisini de şaşırttığını söyledi.

"Eski bir çalışma arkadaşım beni arayıp fotoğrafın bana ait olup olmadığını sordu. Bana kareyi gönderdiğinde 'Bebek kim?' diye sordum. Gülerek 'Lamine, Lamine' dedi. O an hepimiz çok şaşırdık."

Monfort, "Hayatım boyunca çektiğim en ünlü fotoğraf bu oldu. Eğer Lamine bu şekilde gelişmeye devam ederse bu kare çok daha tarihi bir anlam kazanacak. Böyle bir tesadüfün yaşanma ihtimali adeta piyangoyu kazanmak gibiydi. Futbolun sadece para ve güçten ibaret olmadığına dair çok güzel bir hikâye ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.