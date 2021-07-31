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Mete Gazoz Olimpiyatlar'da altın madalya kazandı

Milli okçu Mete Gazoz, İtalyan rakibini yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya alarak Türk okçuluğunun olimpiyatlardaki ilk madalyasını getiren sporcu oldu.

Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, finalde de İtalyan Mauro Nespoli'yi geçerek altın madalyaya uzandı.

Mete Gazoz altın madalyasını aldı.
Mete Gazoz altın madalyasını aldı.

 

Bu sonuç, Türk okçuluğunun olimpiyatlarda aldığı ilk madalya olarak tarihe geçti.

Olimpiyatta madalya getiren 7. branş okçuluk

Okçuluk, Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getiren 7. branş oldu.

Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarından geldi. Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94'e, madalya getiren branş sayısı da 7'ye yükseldi.

 

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