Mete Gazoz, Paris'te sahne alıyor
Paris 2024 Olimpiyatları'nda, tarihi Les Invalides'de düzenlenecek okçuluk müsabakaları sıralama atışlarıyla başlıyor. Okçuluk branşında bugünkü sıralama müsabakalarının ardından 28 Temmuz'da kadın takım, 29 Temmuz'da ise erkek takım finalleri yapılacak.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda okçuluk müsabakaları bugün sıralama atışlarıyla başlayacak.
Paris'in tarihi yapılarından Les Invalides'de gerçekleştirilecek mücadeleler, (TSİ) 10.30'da start alacak.
Kadınlar kategorisinde milli sporcu Elif Berra Gökkır, erkeklerde ise son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer boy gösterecek.
Okçuluk branşında perşembe günkü sıralama müsabakalarının ardından, 28 Temmuz'da kadın takım, 29 Temmuz'da ise erkek takım finalleri yapılacak.
Bireysel müsabakalarda, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta yapılacak eleme karşılaşmalarının ardından, 2-3-4 Ağustos'ta finaller gerçekleştirilecek.