Metin Öztürk, Osimhen transferi için zaman verdi: 48 saate çözülür

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yıldız futbolcu Victor Osimhen’in transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu sonrasında basın mensuplarına konuşan Öztürk, transferin 48 saat içinde sonuçlanabileceğini belirtti.

Osimhen transferinde sürecin devam ettiğini kaydeden Öztürk, "Galatasaray bu sene direkt Şampiyonlar Ligi’nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Icardi ilk geldiğinde kiralıktı, şimdi lisanslı futbolcumuz. Osimhen de Galatasaray’da olmak istiyordur, biz de onun bizimle olmasını istiyoruz" dedi.

Galatasaray’ın Napoli’ye teklif yaptığını vurgulayan Metin Öztürk, "Osimhen şu an Napoli’nin futbolcusu. Biz daha transfer sezonu açılmadan Başkanımız ve Başkanvekilimiz Sayın Abdullah Kavukçu’nun büyük gayretleriyle Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın en önemli futbolcularından birini transfer ettik. Bu iş 48 saat içerisinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır" ifadelerini kullandı.

“Alternatifsiz olan tek şey Galatasaray aşkıdır”

Galatasaray’ın hedefleriyle ilgili de konuşan Öztürk, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek liderliğinde 2023’te 23. şampiyonluk, 2024’te 24. şampiyonluk, 2025’te 25. şampiyonluk ve gerçek 5 yıldıza nasıl ulaştıysak, bu sezon da 26. şampiyonluğu alacağız" dedi.

Öztürk ayrıca Şampiyonlar Ligi hedeflerine de değinerek, "Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Hedefimiz önce çeyrek final, sonra yarı final ve mümkünse de final. Ama biz hep sahada kalacağız. Ümit ediyoruz ki tüm hakemler adaletli bir yönetim gösterir ve herkes hak ettiği noktaya ulaşır" diye konuştu.

“VAR’da hata yapan hakeme bir daha görev verilmemeli”

Genel kurula dair görüşlerini de aktaran Metin Öztürk, futbolun sadece saha içinde kalması gerektiğini ifade ederek, "Adaletli bir yönetim olması, hakemin göremediği pozisyonlarda VAR’ın devreye girmesi, ama VAR’da haksızlık yapılırsa o VAR hakemine bir daha görev verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.