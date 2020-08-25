Metin Tokat kimdir?
Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkan vekili Metin Tokat oldu. Serdar Tatlı ile birlikte göreve gelen Metin Tokat, Türkiye liglerinde 26 sene hakem olarak görev yaptı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı Serdar Tatlı oldu. Zekeriya Alp'in istifası sonrasında göreve Tatlı gelirken, Metin Tokat ise başkan vekili olarak atandı. Metin Tokat'ın bu göreve getirilmesinin ardından futbolseverler, Metin Tokat kimdir, sorusuna yanıt aramaya başladı.
Metin Tokat kimdir?
Metin Tokat, 27 Mayıs 1960 tarihinde Batman'da doğdu. Siirt kökenli bir ailenin oğlu olan Tokat'ın babasıda eski hakem Talat Tokat'tır.
1980 yılından 2006 yılına kadar 26 sene hakemlik yapan Metin Tokat, 1986-1996 yılları arasında 1. Lig, 1987-1992 yılları arasında Türkiye Kupası, 1987-2005 yılları arasında Türkiye Süper Ligi, 1995-2003 yılları arasında UEFA Avrupa Ligi, 2000-2001 yıllarında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yönetmiştir.
Metin Tokat'ın kariyeri boyunca yönettiği maç sayısı 305'tir.