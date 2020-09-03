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Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'den ayrıldı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan Mevlüt Erdinç, Sarı-Lacivertli kulübe veda etti.

Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'den ayrıldı
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Vedat Muriqi'nin gölgesinde kalan tecrübeli golcünün sözleşmesi çift taraflı feshedildi.

TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig'den birçok takımın listesinde yer alan 33 yaşındaki golcü futbolcu, ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile anlaştı.

Mevlüt Erdinç geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.

Fenerbahçe Mevlüt Erdinç transfer Fatih Karagümrük

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