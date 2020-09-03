Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'den ayrıldı
Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan Mevlüt Erdinç, Sarı-Lacivertli kulübe veda etti.
Vedat Muriqi'nin gölgesinde kalan tecrübeli golcünün sözleşmesi çift taraflı feshedildi.
TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig'den birçok takımın listesinde yer alan 33 yaşındaki golcü futbolcu, ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile anlaştı.
Mevlüt Erdinç geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.